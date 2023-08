Daniela Camaiora, exactriz de 'AFHS', da la bienvenida a su segunda hija: "No me duele nada"

La talentosa actriz peruana, Daniela Camaiora, conocida por su inolvidable papel como Margarita en las primeras temporadas de la exitosa serie 'Al fondo hay sitio' (AFHS), ha dado la bienvenida a su segunda hija.

Con emoción palpable, la actriz compartió la maravillosa noticia en sus plataformas de redes sociales, compartiendo detalles íntimos sobre el nacimiento de su segunda hija y su recuperación posterior al parto natural.

En un gesto conmovedor, Daniela no solo compartió la llegada de su adorada bebé, sino también las reflexiones que ha tenido mientras se sumerge en la experiencia de la maternidad por segunda vez.

A través de videos que capturan preciosos momentos con la nueva integrante de su familia, Daniela compartió su perspectiva única sobre cómo este segundo viaje como madre es considerablemente diferente al primero.

"Que diferente ser mamá por primera vez y mamá por segunda vez. Por primera vez, cada vez que Ania (su primera hija) hacía un ruido, decía: 'No está respirando, ¿por qué respira así?, ¿qué le pasa?, ¿tiene un problema? En cambio, ahora como que estoy más relajada, ya sé que me espera", señaló.

Mientras sostenía con ternura a su pequeña Gaia en sus brazos, Daniela confensó que durante su primer embarazo, cada pequeño ruido o movimiento de su hija anterior, Ania, la llenaba de preguntas e inquietudes.

La joven actriz también reveló emocionada que su proceso de recuperación después de este parto natural ha sido más rápido y cómodo en comparación con su primer embarazo.

Daniela Camaiora compartió con sus seguidores la asombrosa rapidez con la que ha vuelto a sentirse activa y plena, apenas afectada por las molestias postparto que pueden ser comunes.

Su optimismo y positividad irradiaron mientras explicaba cómo su cuerpo ha respondido maravillosamente bien a este proceso, permitiéndole disfrutar plenamente de los preciosos primeros días junto a su recién nacida.

"Otro aspecto que quería compartir es lo sorprendentemente buena que ha sido mi recuperación después de un parto natural. Me siento muy bien, no tengo ningún dolor y puedo moverme con facilidad. Ya puedo dormir boca abajo y realizar cualquier movimiento sin molestias. Además, casi no tengo ningún desgarro", añadió, resaltando su gratitud por la favorable evolución de su salud.