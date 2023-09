Daniela Darcourt: De vender panchos a brillar en los Latin Grammys, su asombroso camino al éxito

La talentosa cantante peruana que ha conquistado los escenarios de la salsa, Daniela Darcourt, fue la invitada especial en el programa 'Mande quien mande' el miércoles 20 de septiembre. Durante su aparición, la artista tocó varios aspectos de su vida, desde su reciente nominación a los Latin Grammys 2023 hasta su infancia en el pintoresco barrio El Porvenir, situado en La Victoria.

En un principio, la nominada a los Latin Grammys compartió su emoción y gratitud por la nominación en la categoría de mejor álbum de salsa, donde compite con renombrados artistas como Gilberto Santa Rosa y Grupo Niche.

Daniela Darcourt expresó: "Toda la calle que tengo viene de allí. Me ha visto crecer y en el que he dejado buenos amigos".

Esto demuestra cómo sus raíces en El Porvenir siguen siendo una parte esencial de su identidad.

La presentadora del programa 'Mande quien mande', María Pía Copello, solicitó que compartiera anécdotas de su infancia en el barrio de La Victoria, incluyendo su participación en la venta de "cachuelitos" durante el Mundialito de El Porvenir.

Con una sonrisa, la cantante salsera reveló que a la edad de 10 años, se aventuraba a vender panchos, queques y chicha morada. Además, recreó con humor su ingeniosa forma de ofrecer estos productos, recordando sus humildes inicios.

La nominación de Daniela Darcourt a los Latin Grammys 2023 ha sido un motivo de gran orgullo para el Perú.

La competencia en la categoría de mejor álbum de salsa promete ser feroz, ya que se enfrenta a figuras icónicas de este género musical.

Sin embargo, Daniela Darcourt no se siente abrumada por la magnitud de este logro y, en una entrevista exclusiva con La República, compartió sus emociones iniciales al conocer la noticia.

"Cuando me enteré, pensé: 'No es un sueño, es de verdad'. En ese momento, hice una transmisión con la gente que me decía 'Lo hicimos'. No lo podía creer, ha sido todo muy rápido para mí. Sigo en shock", expresó la talentosa cantante peruana.