Dayanita explota EN VIVO contra Janet Barboza por criticar su contenido en OnlyFans: "Todos tenemos gastos"

En pie de guerra. Dayanita incursionó hace poco en la venta de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, pero esto parece no haberle gustado a Janet Barboza, quien encaró a la actriz cómica durante su visita al programa matinal que conduce en América Televisión.

La ex actriz cómica de 'Jb en ATV" fue invitada este jueves 9 de noviembre a 'América Hoy', sin embargo, no esperaba que antes de ingresar al set sería duramente criticada por la popular 'Rulitos'.

Según Janet Barboza, la novia de 'Topito' no debería ser contenido explícito en redes sociales, ya que hace poco tiempo estuvo formando parte de un circo y varios otros eventos a los que asisten familias enteras, incluyendo niños.

Después que Janet Barboza la criticara por su contenido para adultos, Dayanita no se quedó callada y respondió diciendo que todos necesitan trabajar y generar ingresos, además, recalcó que no está haciendo nada malo.

"Mira, no me parece justo que la señora Janet venga a hablar de mí. Acá las cosas son claras, todo suma; con que voy a pagar mi luz, mi agua, todos tenemos gastos. Yo me estoy mostrando sensual, no estoy haciendo nada malo", sentenció.