Dayanita se va del Perú tras finalizar temporada de circo: "Me iré a Europa, tal vez encuentre el amor"

La destacada actriz cómica Dayanita ha decidido dar un giro a su vida y dejar atrás Perú para buscar nuevas oportunidades en Europa. Tras culminar sus presentaciones en el Circo de las Estrellas, donde compartió escenario con Robotín y Topito, la influencer se dispone a llevar su talento a tierras europeas.

"¿Para qué sufrir y llorar? La vida sigue. Tengo muchos proyectos por delante. Después de finalizar con el circo partiré hacia Europa. Allí tengo muchos fans que me escriben y siempre es enriquecedor respirar aires nuevos, conocer gente nueva... quién sabe si allí encontraré el amor", expresó Dayanita.

Por otro lado, la actriz agradeció efusivamente el cariño del público que asistió a la carpa del circo en Bellavista durante su temporada.

"Nos sentimos sumamente emocionados por la respuesta que hemos recibido. Me llena de orgullo ver cómo el público disfruta tanto de nuestras actuaciones. Compartir escenario con acróbatas, malabaristas y comediantes de gran talla es un honor. Mi enfoque sigue siendo mi trabajo y el espectáculo continúa", aseguró.

Mientras tanto, el cómico Alan Castillo, conocido por su entrañable personaje 'Robotín', anunció en una entrevista en el programa '+ Espectáculos' el fin de su colaboración con Dayanita. Sin embargo, el motivo detrás de esta decisión aún deja interrogantes.

A pesar de subrayar la importancia de mantener una imagen profesional y una relación cordial en el escenario con la exintegrante de 'JB en ATV', Castillo no ocultó su incomodidad al trabajar con la influencer.

"Ya no veré más a Dayana. No nos llevamos muy bien, para ser honesto. Aunque trabajamos juntos, eso es todo. Ahí nos quedamos, nada más que eso. Ella también tiene sus asuntos conmigo", declaró inicialmente el comediante durante su interacción en '+ Espectáculos'.

El comediante reiteró en varias ocasiones que sus palabras eran sinceras, desechando así cualquier idea de que se tratara de una broma.

De esta manera, Alan Castillo dejó en claro que, aunque la relación profesional en el escenario fluyó, no existía una amistad genuina detrás de la cortesía.

"Hemos trabajado bien juntos en lo profesional, pero eso se acaba hoy y espero no volver a verla jamás. No es una broma, es solo por trabajo y profesionalismo. Nos damos la mano, pero no hay más que eso", concluyó.