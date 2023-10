¡De no creer! Samantha Batallanos revela por qué Jessica Newton le quitó la corona del Miss Grand 2020

Samantha Batallanos es recordada por haber ganado la corona del Miss Grand International 2021. Sin embargo, bajo la alegría que le entregó al Perú se ocultaba un hecho bastante peculiar sobre su relación con Jessica Newton.

En la última edición del programa 'América Hoy', estuvieron presentes las modelos Viviana Rivasplata y Samantha Batallanos, quienes fueron invitadas para hablar sobre la reciente coronación de Luciana Fuster y cómo es que ella debería hacer frente a los 'haters' en redes sociales.

Sin embargo, la conversación se vio interrumpida por una revelación que dejó impactados a todos los presentes en el set. Según Batallanos, cuando ella llegó a ser Miss Grand International Perú en el año 2019, producto de la pandemia subió de peso unos cuantos kilos, provocando que Jessica Newton tomará la radical decisión de quitarle la corona.

"Yo fui Miss Grand dos años, en 2020, en el que me quitaron la corona. Cuando gané la primera vez me quitaron la corona porque vino la pandemia. Me subí de peso (y) entonces Jessica me quita la corona, por eso, por mis medidas", reveló la modelo, dejando atónitos a todos.