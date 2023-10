¡De vuelta! Green Day anunció su esperado regreso con nuevo álbum 'Saviors' y gira mundial

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de una larga espera, Green Day, popular banda de pop punk y rock, anunció su regreso a la música con el disco 'Saviors'. Al mismo tiempo, adelantaron una nueva canción y una próxima gira mundial.

El grupo estadounidense indicó que el álbum está previsto para publicarse el siguiente año, precisamente el 19 de enero de 2024. Este nuevo disco contará con la participación de los miembros originales, es decir, Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería).

En 2020 el conjunto publicó el álbum 'Father of all...', el cual dejó un sinsabor de boca a los fans por su corta duración y canciones repetitivas. Ahora, con 'Saviors', buscarán revertir esa situación y entregar un trabajo similar a 'Revolution Radio', que en 2016 llevó a la banda a una nueva primavera.

Nuevas canciones

Al mismo tiempo, la banda lanzó la canción 'The American Dream Is Killing Me', que fue estrenada en directo hace unos días, en un concierto privado que Green Day ofreció en el Fremont Country Club de Las Vegas.

Según confeso la banda, esta canción fue uno de los últimos temas en ser grabados tanto en audio como su videoclip, el cual está en blanco y negro y presenta al trío en medio de un apocalipsis zombie.

Durante el festival When We Were Young, donde el grupo fue headliner durante las dos noches, se estrenó la canción 'Look Ma, No Brains!'. Billie Joe Armstrong mencionó que el tema sería lanzado como single, pero debido al reciente anuncio este podría sumarse al nuevo disco.

¿Qué expectativas se puede tener del nuevo disco?

'Saviors' estará disponible en varios formatos físicos y vinilos de edición limitada. Una de los aspectos que más expectativa ha generando en los fanáticos del grupo es el regreso de Rob Cavallo en la producción.

El productor fue el encargado de dirigir los proyectos más importantes de la banda: Dookie en 1994 y American Idiot, en 2004. Ambos trabajos fueron un éxito rotundo, y se espera que el nuevo disco imite el éxito de sus predecesores.

La gira mundial anunciada por la agrupación sumará aún más países de los visitados en el pasado 2022, cuando Green Day visitó Sudamérica de forma breve, pero omitió a Perú entre sus fechas.

Sin embargo, en esta nueva gira sí habrían más posibilidad de un concierto en el país, debido a la magnitud del lanzamiento. La banda ya visitó Lima en dos ocasiones: en 2010 y 2017, siendo dos conciertos de gran calidad.

