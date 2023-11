¿Decepcionada de Bryan Torres? Samahara Lobatón causa polémica con contundente mensaje en redes sociales

Samahara Lobatón continúa en medio del ojo público no solo por ser recientemente acusada de no pagar el show infantil de su hija, sino por compartir, una vez más, un contundente mensaje que dejaría entrever que la joven se encuentra en problemas con Bryan Torres.

A través de sus redes sociales, la engreída de Abel Lobatón volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir un peculiar mensaje que confirmaría una nueva crisis con el cantante Bryan Torres.

Como se sabe, la pareja fue captada hace más de una semana en medio de una fuerte discusión en la que incluso hubo golpes y empujones.

Samahara Lobatón comparte polémico mensaje en redes sociales.

Marco Lam, organizador de eventos infantiles, se comunicó con un conocido programa de espectáculos para contar que la pareja de Bryan Torres lo contactó para realizar el show de la celebración de los tres años de su menor hija, aceptando pero con claras condiciones.

"Yo le dije que no había problema, pero que no hacíamos canje completo", declaró Lam.

En ese sentido, el empresario asegura que le ofreció un 30 % de descuento a la influencer, por lo que de los 2 mil soles que costaba el show, le saldría aproximadamente 1500 soles, los cuales debía cancelar el mismo día del evento.

"Ella me dice 'sí, no hay ningún problema, quiero el show de looks que es el más grande y agregar dos personajes', como tenía el descuento, debía 1550 soles, lo que incluía la movilidad y el pago del personal, sobre todo el pago del personal que es lo más importante", agregó.

Sin embargo, al no hacer un contrato formal con la hija de Melissa Klug, la situación comenzó a tornarse rara hasta llegar al punto en el que la joven esquivara el pago.

"Se comunica y dice que no tiene la plata, que va llegar durante el show, les digo a los chicos que confíen, termina el show y nos dice que no hay plata (...) amigo, sorry. ¡Qué vergüenza! No he podido ir al banco, mañana puedo pasar a dejártelo donde estés, por la tarde", expresó.