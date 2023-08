Defensa del doctor que operó a Yuliana Perea niega negligencia médica: "Él actuó de acuerdo a las reglas"

La muerte de la cantante Yuliana Perea ha conmocionado a la ciudad de Iquitos, pues falleció mientras le realizaban una liposucción en la clínica Santa Anita; hace poco se informó que el doctor a cargo de la cirugía fue detenido y ahora su defensa salió a responder, alegando que no hubo negligencia médica alguna.

El médico que operó a Yuliana fue identificado como Jhon Alexander Casado del Castillo y su abogado Augusto Vargas, brindó declaraciones exclusivas para el medio local "Loreto Informa News"; en las mismas, aclaró que no hay forma de probar una negligencia, ya que no la hay.

"La única forma de establecer responsabilidad del doctor es que se demostrará que el actuó con negligencia, cosa que en este caso no ha sucedido. Él actuó de acuerdo a las reglas de la práctica médica, en consecuencia no existe negligencia y no se le puede atribuir ninguna responsabilidad de carácter penal o civil", explicó en un inicio.