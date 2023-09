¡Después de un año! Ethel Pozo y su esposo realizan curiosa cábala con torta de matrimonio: "Para la fidelidad"

La conductora de televisión, Ethel Pozo, decidió descongelar el último piso de su torta de matrimonio para realizar una cábala con su esposo Julian Alexander. El pastel estuvo guardado durante un año.

Tras haberse comprometido en el 2021, Ethel Pozo y Julián Alexander concretaron su matrimonio en el mes de septiembre del año pasado. La pareja se dio el sí en hacienda La Colorada, en Pachacámac, donde llegaron diferentes medios de comunicación para cubrir lo que muchos denominaron 'la boda del mes'.

Luego de 12 meses de estar guardado, la hija de Gisela Valcársel confesó que había guardado su pastel de bodas para comerlo en el aniversario de su compromiso, pues según le contaron a ella es una cábala para que le vaya bien con su pareja.

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora de 'América Hoy' compartió esta experiencia, para lo cual hizo un video explicando un poco porqué guardó el último piso de su torta de matrimonio, la cual constó de al menos 8 pisos.

Asimismo, remarcó que el postre se mantuvo en perfecto estado, tal y como el día de su evento matrimonial. Los comentarios no se hicieron esperar y muchas mujeres aseguraron que es una cábala que si funciona.

Mediante sus redes sociales, Brunella Horna interactuó con los usuarios y, en una conversación virtual con la cuñada de Michelle Alexander, le contó que ella también guarda su torta de su matrimonio con Richard Acuña. Asimismo, explicó que está pensando en botar el pastel.

"Ayer he visto que dijiste que has guardado tu torta por un año, yo he hecho lo mismo. Dulcefina me la mandó así cortadita y le he guardado. Yo de verdad a veces digo la quiero botar porque me ocupa mucho espacio y mi refri es chiquita", comentó la empresaria.