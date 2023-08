Deysi Araujo confirma coqueteos con Mark Vito y envía dardo a Keiko Fujimori: "Esa relación ya acabó"

Luego de que Keiko Fujimori anunciará el fin de su matrimonio con Mark Vito, el influencer se ha convertido en uno de los personajes más solicitados en el mundo del espectáculo, causando que artistas como Deysi Araujo colaboren con él en diversos videos de TikTok.

En entrevista con un medio local, la exvedette Deysi Araujo afirmó encontrar guapo al exesposo de Keiko Fujimori, recalcando que es un hombre muy alegre y divertido, por lo que no descarta que más adelante exista algo más que una amistad.

Asimismo, precisó que si Mark Vito la invitara a salir, ella aceptaría sin ningún tipo de poblema pues, ambos son personas solteras.

Sin embargo, aclaró que para una primera cita no es necesario que la lleven al lujoso restaurant Central, pues lo que realmente importa es que todo se dé con cariño.

"Ya he ido a Central y no me deslumbré. También puedo ir a comer a una carretilla. Mientras sea con cariño, todos los lugares son bonitos", expresó.

En cuanto a Keiko Fujimori, Deysi Araujo fue contundente al señalar que no cree que la lideresa de Fuerza Popular se ponga celosa al enterarse de que podría salir con su exesposo debido a que la relación que ellos tuvieron terminó y cada uno se encuentra haciendo su vida.

"No, no creo. Esa relación ya acabó, no creo que haya nada con esa persona. Cada uno está haciendo su vida, lo mejor es terminar para empezar otra relación. No creo que se ponga celosa", aseguró.