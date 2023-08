Deysi Araujo y Mark Vito: ¿Un amor en desarrollo o simplemente una gran amistad?

07/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al compartir un llamativo TikTok en compañía de Mark Vito, el protagonista del momento en dicha plataforma por su colaboración con diversas celebridades. La sorprendente aparición de la exvedette junto al exesposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ha generado un frenesí mediático, suscitando preguntas sobre la naturaleza de su relación y los rumores que apuntan a un posible romance.

¿Nacerá el amor?

Deysi Araujo, quien recientemente denunció ser víctima de extorsión, parece haber recuperado su tranquilidad y confianza, regresando a las redes sociales con una energía renovada. En una entrevista concedida a un medio local, la exvedette se pronunció sobre los especulativos vínculos sentimentales que la unen a Mark Vito, exesposo de la reconocida figura política Keiko Fujimori.

Ante la interrogante sobre la naturaleza de su relación con Mark Vito, Deysi Araujo aclaró: "No, no hay romance, nada que ver con esos rumores. Nosotros somos amigos, él es una persona muy chévere, muy buena onda".

La exvedette peruana reveló que ya había tenido un encuentro previo con Mark Vito y que, recientemente, coincidieron en el programa de televisión conducido por Jorge Benavides, donde decidieron grabar contenido para TikTok.

¿Qué piensa Deysi sobre Mark?

La química entre Deysi Araujo y Mark Vito resulta evidente en el video compartido en redes sociales, pero la exvedette enfatizó que, por el momento, solo mantienen una amistad.

Deysi Araujo no escatimó en elogios para su nuevo compañero de baile virtual, describiéndolo como una persona "educada, atenta, amable y linda", lo que ha contribuido a alimentar aún más las especulaciones en torno a su relación.

La incertidumbre no ha impedido que Deysi Araujo deje abierta la puerta a futuras posibilidades sentimentales. "En la vida no se puede descartar nada. Por ahora me cae superbién, hay bastante química entre nosotros", expresó, dejando entrever que el futuro podría deparar sorpresas en cuanto a su vínculo con Mark Vito.

A pesar de las aclaraciones y negaciones de un amorío, la cercanía y amistad que ambos exhiben en su interacción en redes sigue alimentando la curiosidad del público. Mientras Deysi Araujo retoma su presencia en las plataformas digitales, la incertidumbre persiste: ¿Se encuentra en proceso un nuevo romance en el mundo del entretenimiento peruano o se trata simplemente de una amistad enérgica entre dos personalidades en ascenso? Solo el tiempo lo dirá.