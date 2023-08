Deysi Araujo revela llamada de Mark Vito tras ampay con joven: "Me llamó para explicarme"

Deysi Araujo se pronunció de manera contundente sobre el reciente ampay que involucra a Mark Vito con una joven en una discoteca. A pesar de la controversia generada por las imágenes captadas por las cámaras de Magaly Medina, aclaró que el exesposo de la política Keiko Fujimori ya le había dado explicaciones sobre el incidente y que, aunque la situación fue incómoda, ambos mantienen una relación de amistad.

"Estoy enterada de todo, de que se fue a la fiesta, quiénes son las personas, él me había contado. Es un chico soltero y está en su derecho de conocer gente. Me llamó para explicarme, un bonito gesto de su parte, aunque no debió hacerlo porque al final somos amigos", manifestó Araujo en una entrevista exclusiva con Trome.