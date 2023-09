Deysi Araujo rompe su silencio por ampay con Oswaldo Valenzuela: "Es chibolo, no sabe como es esto"

La exbailarina, Deysi Araujo, está nuevamente en el centro del ojo público al protagonizar un ampay con el jugador de Alianza Lima, Oswaldo Valenzuela. Tras ello, la modelo ha decidido rompero su silencio y aclarar varias especulaciones.

Luego de las imágenes emitidas por Magaly Medina, la pelirroja aseguró que el pelotero de 22 años es solo un amigo ás. Asimismo menciona que no quiere nada con "colágenos" y sigue soltera y sin compromiso.

Asimismo, niega que al jugador del club 'blanquiazul' le haya dado vergüenza salir con ella, debido a que en anteriores ocasiones ya se han lucido juntos en reuniones sociales.

"No es la primera vez que habìamos salido (...) Si él (Oswaldo) sintiera vergüenza no hubiéramos salido a comprar pollo, a comer, a pasear", agregó.

En esa misma línea, la popular 'Urraca' cuestonó la acción del joven, al dejar a Deysi caminando sola como si fueran desconocidos. Ante ello, la modelo explicó el porqué.

"En ese restaurante a mi todos me conocen, entonces ellos me dijeron 'Deysi gracias por venir' (...) Es que es chibolo entonces no sabe como es esto", sostuvo.