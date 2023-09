Deysi Araujo tomará acciones legales contra Jackson Torres por presuntamente filtrar videos íntimos

07/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo, Deysi Araujo se mostró afectada al comunicar que han filtrado videos íntimos suyos. Por ello, ha tomado la decisión de denunciar legalmente al presunto responsable, su expareja, Jackson Torres.

Cartas en el asunto

Ayer miércoles, 6 de septiembre, Deysi Araujo fue entrevistada por diario 'El Popular' y aprovechó en hacer una denuncia pública contra el letrado Jackson Torres.

Mediante una conferencia de prensa, la animadora hizo un llamado para dar a conocer que están manchando su imagen en los videos íntimos privados que al parecer han sido difundidos en redes.

Asimismo, la pelirroja asegura que está convencida que el responsable de estos hechos sería su expareja y 'juez', Jackson Torres con quién no terminó de la mejor manera.

"Nadie tiene derecho a violar tus conversaciones íntimas, lo que se está filtrando tiene que verlo mi abogado. De hecho, que me afecta porque soy una mujer que trabaja mucho", dijo inicialmente.

Además, recalcó que siempre ha sido una mujer con valores y principios por lo que se siente muy apenada, ya que asegura que siempre ha demostrado que ha salido adelante por su trabajo.

Ella asegura que es Jackson

Al finalizar la conferencia de prensa, Deysi afirmó que está segura que su expareja es el responsable, porque las imágenes son de cuando ella se iba a ir de viaje a Chile, coincidiendo con las fechas en la que aún eran pareja, según ella.

"Esto es un daño, una maldad y yo no merezco esto porque yo le abrí las puertas de mi casa a una persona que supuestamente me quería y eso demostraba", agregó.

Como se recuerda, esta relación terminó a inicios del 2023, debido a que la exvedette se cansó de esperar que Torres se divorcie por lo que le puso fin a su romance.

Asimismo, ella lo acusó de haberle sido infiel en diferentes oportunidades, algo que no encontraba dispuesta a perdonar. Sin embargo, por parte del "tremendo juez" afirmó que no podía seguir con su romance con Deysi porque no lo apoyaba en su carrera como cantante.

"Lamentablemente, no me apoyaba en mis proyectos, en mi día a día, en mis sueños, siempre le pedí apoyo y amor", dijo en aquella ocasión en 'Magaly TV La Firme'.

De esta manera, Deysi Araujo culpa a su expareja, Jackson Torres, de haber difundido audios y videos íntimos en las redes sociales. Por ello, tomará acciones legales para buscar justicia.