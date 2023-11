Dina Páucar cuenta sus inicios en la música: "Ninguna disquera quería grabar conmigo"

Dina Páucar es una de las cantantes folclóricas más reconocidas en Perú, pues en los 2000 tuvo un éxito arrollador gracias a sus conocidos temas musicales y su gran carisma, sin embargo, ha revelado que no siempre fue bien recibida por los productores musicales, ya que nadie quería grabar con ella.

La intérprete de "Dos cervezas" brindó una entrevista a un conocido medio local y habló de varias cosas, como su infancia en Huánuco y su incursión a la música a muy temprana edad.

En ese sentido, comentó que tuvo que ser ella misma quien costeará su primer disco, para lo cual pidió ayuda a su familia ya que no contaba con la suficiente cantidad de dinero que requería una producción de esa magnitud.

"(Junté) sol por sol y no me alcanzaba, tuve que pedirle prestado a mi hermana. Me acuerdo que en ese tiempo mi producción me costó algo de cinco mil soles y para mí era una fortuna. Fue un fracaso, pero no tuve mucha promoción. La verdad es que terminé regalándolos...", agregó.