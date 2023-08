Dua Lipa: La icónica estrella del pop celebra su cumpleaños luciendo impactante look

De Fiesta. Este martes, 22 de agosto, la estrella británica-albanesa Dua Lipa celebra su cumpleaños número 28 y como era de esperarse, vistió un impresionante look que dejó a más de un seguidor cautivado.

A través de sus redes sociales, la cantante británica compartió una serie de fotografías donde luce un impactante look que realza su exuberante belleza.

Con un brasier en tonos grises y un saco hecho de hilo en color rojo, la intérprete de 'New Rules', elevó la temperatura de las plataformas digitales.

"Raving into my 28th year. thank you for the birthday wishes (Celebrando en mis 28 , gracias por los deseos de cumpleaños)", escribió la artista en su publicación de cumpleaños.