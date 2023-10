¡Edison Flores no soportó! ¿Cómo respondió el 'Orejas' cuando le preguntaron si le fue infiel a su esposa?

19/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Edison Flores, mejor conocido como el 'Orejas' volvió a captar la atención de sus miles de seguidores al ser consultado durante un EN VIVO si realmente le fue infiel a su esposa Ana Siucho.

La reacción del 'Orejas' Flores

A través de un video que fue viralizado en la plataforma china TikTok, una usuaria le preguntó al futbolista sobre los rumores de infidelidad hacia Ana Siucho, su esposa y madre de sus dos pequeñas hijas.

Al respecto, el jugador de Universitario de Deportes no dudó en responder pero de una manera bastante incómoda. Y es que no solo calificó a la cibernauta de 'sapaza', es decir, una persona que quiere saber todo aunque no le incumba la situación sino que afirmó que cometió la infidelidad pero con 'la prima' de esta.

"Lizeth dice '¿Le fuiste infiel a tu esposa?'. ¿No o si? Yo creo que sí, pero con tu prima 'sapaza'", respondió el futbolista visiblemente incómodo por la situación.

Usuarios reaccionan al video viral

Como era de esperarse, los usuarios no dudaron en responder al video viral, dejando un sinfín de comentarios donde aseguraban que hasta enojado el futbolista se mostraba de una manera muy tierna.

"Ese fue su enojo nivel Dios", "Hasta enojado se le ve tierno", "Qué miedo, que salga la prima a contar qué pasó", "Qué ternura, quiero uno así", "Orejas molesto es otro level", fueron los comentarios que dejaron algunos usuarios en el video viral del popular 'Orejas'.

El inquietante mensaje de Ana Siucho

Desde su matrimonio en 2019, esta pareja se ha convertido en un ejemplo de estabilidad frente a otras parejas pertenecientes a la farándula peruana. Y es que suelen compartir públicamente su amor y asimismo, la llegada de sus dos hijas, Alba y Aurelia.

Como se sabe, la más pequeña nació el pasado 7 de septiembre, convirtiéndose en una de las noticias más conmovedoras que ha compartido la pareja con sus seguidores.

Sin embargo, la preocupación se disparó cuando Ana Siucho tuvo una inquietante interacción en una de las publicaciones de la página '365.notas' de Instagram. Esto, debido a que la publicación hacía referencia a alejarse de la persona amada y proteger la paz mental.

Hasta el momento, ni Edison 'Orejas' Flores ni su esposa se han pronunciando respecto a una posible crisis, dejando a sus seguidores más preocupados de lo normal sobre ahora que se viralizó un video donde le preguntan al futbolista si fue infiel.