Eduardo Rabanal habría terminado su relación con Paula Arias y lanza contundente mensaje: "Todo cansa"

Eduardo Rabanal y Paula Arias son una de las parejas más controvertidas de la farándula peruana. El futbolista y la cantante han protagonizado más de un titular por sus constantes problemas amorosos e incluso, pusieron fin de su relación tras la infidelidad de Rabanal hace unos meses.

Ahora, el jugador que actualmente reside en Cajamarca, ha publicado un reflexivo mensaje en el que reflexiona sobre haber luchado mucho por algo que al parecer no consiguió. Este mensaje podría estar dirigido hacia Paula Arias, a quien estuvo intentado reconquistar durante los últimos meses, según informes de 'Magaly TV, la firme' y 'América hoy'.

El pelotero utilizó sus redes sociales para publicar un extenso comunicado en el que empieza reflexionando sobre estar cansado de algunas situaciones, debido a que la otra persona no pone de su parte y tiene actitudes que no se esperan.

"Pues sí, hay personas que también se cansan. El dar lo mejor a una persona que quieres de verdad y ver como no sabe valorarlo, ver actitudes de desinterés, mentiras, desconfianza", escribió en la primera parte del comunicado en Instagram.

Enseguida, Rabanal también habla sobre que ha decidido alejarse de varias situaciones porque quiere enfocarse en su desarrollo y bienestar personal, lo cual genera la duda si este mensaje sería para Paula Arias.

"Todo esto al final cansa y te vas porque sabes que ya no hay nada que hacer, que por más que insistas, nada va a cambiar y decides irte lo cual está bien, también tienes que mirar por ti, si quieres seguir adelante es importante que sepas dejar atrás lo que ya no aporta a tu vida, aunque cueste y duela hacerlo, a veces tendrás que tomar decisiones difíciles en tu vida, pero que con el paso del tiempo traen cosas buenas, tranquilidad, más amor propio", agregó.

Eduardo Rabanal termina con Paula Arias

Eduardo Rabanal sorprendió al debutar en el club Carlos A. Manucci y con este motivo, uno de los reporteros del magazine matutino de América TV, lo llamó para felicitarlo y preguntarle si siente que Paula Arias ha sido su cábala para ese partido, lo cual molestó al pelotero.

"Lo que pasa es que eres poco profesional, me estás hablando de un tema y te estas yendo por otro. Yo no te quiero faltar al respeto, tú tampoco me lo faltes a mí", expresó en un inicio.