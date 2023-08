Efraín Aguilar revela la razón por la que 'Mil Oficios' fue cancelada y no tuvo merecido final

El productor y director de televisión, Efraín Aguilar, reveló el motivo por el cual la serie 'Mil Oficios' fue cancelado y sin un merecido desenlace. Asimismo, dio detalles sobre un especial que se tenía planeado junto a Adolfo Chuiman.

En el año 2001 llegó a la televisión nacional uno de los mayores éxitos de la época, 'Mil Oficios', serie que era dirigida por Efraín Aguilar quien apostó por el trabajo y arte de Adolfo Chuiman como protagonista de su nueva producción. Al parecer no se equivocó porque dicha novela se convirtió en un fenómeno transmitido por Panamericana Tv.

Ya con tres temporadas y un elenco de primer nivel, la serie parecía que iba a continuar con su gran trayectoria, sin embargo, de manera abrupta un día dejó de ser emitida y fue cancelada.

Según comentarios de la época, hubieron negociaciones para darle a la novela el cierre esperado para Renato Reyes y compañía, pero lamentablemente nunca se concretó.

Durante sus dos primeros años, la telenovela iba en camino a convertirse en la serie más exitosa creada por Efraín Aguilar, no obstante, con la llegada de su tercera temporada, mucho de los actores principales habían abandonado el rodaje, por lo que se buscó centrarse en las aventuras de los personajes secundarios, decisión que no fue tanto del agrado de los televidentes debido al bajo rating que presentaba la producción nacional.

El momento decisivo que llevó a la serie a su cancelación definitiva llegaría con los diversos problemas judiciales que tuvo Panamericana Televisión, que llevó a que las grabaciones se detuvieran por más de cuatro meses.

Dicha situación llevó al retiro definitivo por parte de los actores que quedaban. Para el regreso a las grabaciones, los guionistas se vieron forzados a justificar estas salidas generando un final sin la resolución de todos los personajes.

El propio Efraín Aguilar decidió retirarse del proyecto, tras los problemas legales que presentó la casa televisiva mencionada con anterioridad, dejando a Adolfo Chuiman como el encargado de continuar con 'Mil Oficios' y darle un final adecuado.

Sin embargo, el actor de 'Al Fondo Hay Sitio' propuso un especial de dos horas con el que se iba a buscar darle el final a los personajes favoritos de 'Mil Oficios', pero el productor peruano optó dar un paso al costado tras los diversos problemas en el canal.

"No me parece meter la mano en algo en lo que ya no estoy. Pero estoy de acuerdo con Adolfo Chuiman en hacer un especial de dos horas. Todo depende de un buen guion [...]. Si en Panamericana no hubiera cambiado la administración, seguiríamos allá" señaló Efraín en su momento.