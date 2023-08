El debut de 'La casa de Mascaly', el sketch que parodia el reality de Magaly Medina

20/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El estreno del primer episodio de 'La casa de Mascaly' desató una oleada de risas y diversión entre los espectadores. La parodia entregó imitaciones hilarantes que resonaron en el público, como la interpretación magistral de Jorge Benavides en el papel de su hermano Alfredo, quien a su vez personificó a Andrés Hurtado. Yuca también dejó su marca al encarnar a La Uchulú, mientras que Martín Farfán se puso en la piel de Carlos Cacho, logrando arrancar sonrisas y aplausos.

El debut de 'La casa de Mascaly'

Las parodias de situaciones ocurridas en 'La casa de Magaly' no se quedaron atrás. Con ingeniosos diálogos y situaciones hilarantes, el elenco de 'JB en ATV' logró capturar la esencia del reality original mientras le añadía su propio giro cómico.

En un intercambio humorístico, Alfredo Benavides le lanzó una ocurrencia a Andrés Hurtado al comentar sobre la hija de Melissa Klug, describiéndola como "una piraña". Mientras tanto, la Yucuchulú fue el blanco de bromas pesadas por parte de sus compañeros, en un juego de risas que mantuvo a la audiencia entretenida.

El enfrentamiento entre Fiorella Retiz y Gabriela Serpa no pasó desapercibido. Además, Mascaly, el personaje central, no perdió la oportunidad de alardear sobre los impresionantes 150 puntos de rating que logró.

Los integrantes de 'La casa de Mascaly'

Los nombres de los 11 integrantes de 'La casa de Mascaly' fueron revelados, con una selección de personajes que prometían más momentos cómicos. Entre ellos se encuentran:

La Yucuchulu

Gabriela Serpiente'

Patricio Suárez Simbertis

Samaha Hara

Renzo Espárrago

Vanesqa Lopechi

Fiorela Rendis

Carlos Macho

El Chibolón

Shirley Churro

Alfredo Bebitavides

Piden el regreso de 'El gran chifa 2'

Por otro lado, el fervor por Jorge Benavides y sus creaciones no se detuvo. Varios seguidores le suplicaron que no abandonara 'El gran chifa 2', una parodia de 'El gran chef: famosos', tras el lanzamiento del nuevo sketch de 'La casa de Magaly', en homenaje al reality de Magaly Medina. Uno de los usuarios expresó: "Bacán, pero no abandonen el sketch del Gran chifa que les sale igualito", cosechando múltiples likes en su comentario.

El estreno de 'La casa de Mascaly' demostró una vez más la capacidad de Jorge Benavides y su equipo para arrancar sonrisas y mantener al público pegado a la pantalla con su talento innato para la comedia. Con un elenco vibrante y situaciones cómicas que se entrelazan, queda claro que esta parodia promete mantener la diversión en cada episodio.