¿El éxito en tierras aztecas aleja a Nicola Porcella de su vínculo con Perú?: "Para mí, México es mi país"

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La última temporada del programa 'La casa de los famosos' marcó un giro drástico en la vida y carrera de Nicola Porcella. El modelo y exchico reality peruano no solo logró llegar a la final del concurso, sino que también se llevó el segundo lugar, quedando detrás de la ganadora, Wendy Guevara. Este logro inesperado en México lo ha llevado a tomar una decisión audaz: establecerse en tierras aztecas y explorar nuevas oportunidades en la televisión mexicana.

¿Se olvidó de Perú?

Nicola Porcella ha expresado su amor por tierras aztecas al punto de declarar que México es su "país natal". En sus propias palabras, "Para mí, México es mi país, como puse en mi historia, que un mexicano nace donde quiere, y la verdad que estoy contento. Lo que México y su gente han hecho por mí, no tengo palabras para agradecerlo", afirmó recientemente en una entrevista con los medios mexicanos.

Nicola estalla contra reporteros mexicanos

Sin embargo, su transición a la televisión mexicana no ha estado exenta de obstáculos, y en una reciente rueda de prensa, Nicola Porcella se vio enfrentado a incómodas preguntas de los periodistas locales.

Un reportero le preguntó sobre las supuestas "peticiones exquisitas" que se decía que tenía para trabajar en una telenovela producida por Juan Osorio. Estas palabras claramente fastidiaron a la figura peruana, quien rápidamente negó tales afirmaciones.

"No, eso lo has inventado tú", respondió con firmeza. "¿Si me molesta que me pregunten? No, me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido honesto", agregó. "No me gusta que inventen cosas, yo peticiones no tengo, al contrario; estoy sumamente agradecido de que quieran contar conmigo", enfatizó.

Nicola Porcella destacó que lo que más le molesta es cuando se inventan situaciones. "Para generar, no hay que inventar, hay que preguntar", subrayó.

A pesar de su firme respuesta, las preguntas incómodas continuaron, y otro periodista le planteó una cuestión delicada sobre si había utilizado la comunidad para encajar con Wendy Guevara durante el programa.

Nicola Porcella, visiblemente incómodo, respondió: "Otra pregunta", en un intento de evitar el tema. Sin embargo, cuando se le presionó nuevamente, simplemente dijo: "Pero es que, qué te puedo decir, si tú crees eso, créelo", dejando claro su desacuerdo con las especulaciones.

A pesar de los momentos incómodos, Nicola Porcella continúa con su camino en la televisión mexicana y se muestra agradecido por las oportunidades que se le presentan en este nuevo capítulo de su carrera. Su paso por 'La casa de los famosos' no solo le ha otorgado reconocimiento en México sino también un nuevo comienzo que lo lleva a explorar horizontes profesionales en un país que ahora considera su hogar.