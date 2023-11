"El Gran Chef Famosos": Fiorella Cayo y el 'Checho' Ibarra pasan a noche de sentencia

Los platos presentados por 'Checho' Ibarra y Fiorella Cayo no lograron convencer los paladares del estricto jurado de la cuarta temporada de "El Gran Chef Famosos", por lo cual se convirtieron en los dos participantes en pasar a sentencia.

En la última edición, el conductor del reality culinario que logró ganar gran popularidad a nivel nacional, José Peláez señaló que solo habrá un único plato sofisticado a presentar, a lo cual el jurado Javier Masías acotó, que por ello redoblarían sus exigencias al momento de calificar a los tres participantes.

Las celebridades también quedaron sorprendidos al descubrir que tampoco existiría un beneficio y debían tomar la mayor atención posible para preparar un rico pollo crocante con tallarín cremoso de verduras, en solo 50 minutos.

Al inicio de la competencia, Mónica Zevallos aprovechó en señalar que extraña a todos los exparticipantes y les gustaría que vuelvan para demostrar sus mejores habilidades en la cocina.

Seguido a ello, Peláez se acercó a su estación para realizar una dinámica "¿Qué ingrediente soy?" y pidió mayor celeridad cada vez que respondía, así como pistas, y así no perder el tiempo en su cocina.

Una vez culminado el tiempo de la preparación, todos fueron llevados al comedor, mientras esperaban la deliberación del jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier y Nelly Rossinelli.

Durante la degustación del plato presentado por Fiorella Cayo, Javier Masías se mostró disconforme y no dudó en arremeter contra la sazón de la actriz peruana.

"No hay champiñones, tampoco tomate, ni pimiento, solo hay vainitas y un brócoli. No pinta bien. No está tan mal el sabor, pero no está completo. El pollo está bien rico, pero se pidió refinamiento y aquí no hay ninguno", expresó Masías.