"El Gran Chef Famosos": Fiorella Cayo, Renato Rossini y 'Checho' Ibarra pasan a noche de eliminación

Los platillos de Fiorella Cayo, Renato Rossini y 'Checho' Ibarra no fueron lo suficientemente sabrosos como para convencer los paladares del jurado de 'El Gran Chef Famosos', por lo cual pasaron a la temida noche de eliminación.

En la última edición del programa culinario, que logró robarse los corazones de todas las familias peruanas, volvió a sorprender a todos cuando José Peláez dio el pase a los tres jurados, Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli, para dar consejos sobre cómo deben preparar el primer plato de la noche: ¡bolitas de papa rellena de langostinos con dips de mayonesa y kétchup!

Como era de esperar, Javier hizo alarde de su picardía y manifestó que ya no tenía nada de confianza en los cuatro participantes, tras los constantes errores que han cometido en cada nivel.

"Desconcertado nuevamente. Los participantes que están aquí avanzan en la competencia, pero no en la cocina. Por algo están acá. No sé qué esperar la verdad. Sorpréndanme, aunque a estas alturas lo he visto todo", dijo el crítico gastronómico.