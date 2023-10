'El Gran Chef: Famosos': Flor Polo es la primera eliminada de la cuarta temporada

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición de 'El Gran Chef: Famosos' se vivió la primera salida de uno de sus participantes. Tras un arduo esfuerzo por intentar demostrar sus habilidades para la cocina, Flor Polo no logró convencer a los jueces y terminó eliminada del reality.

La temida noche de eliminación inició con cuatro participantes: Florcita Polo, Renato Rossini Jr, Ximena Hoyos y 'Checho' Ibarra. Solo tres de ellos lograron seguir en competencia.

Primer plato

Todos se mostraron dispuestos a dar lo mejor de sí para poder lograr mantenerse en competencia. Por ello, prestaron mucha atención a las indicaciones dadas por el jurado, como Nelly Rossinelli quien anunció que el primer plato que deberán preparar es brochetas de hígado de pollo con papas doradas y crema de rocoto.

Para su primer plato solo contarían con 50 minutos. A pesar de los problemas e inconvenientes en la cocina, 'Checho' Ibarra logró ganar el primer reto, siendo acreedor del beneficio: ¡ser salvado automáticamente!

Segundo plato

Luego de ver que Checho logró salvarse de la eliminación, el jurado indicó que el segundo plato que deberán de preparar los tres concursantes que quedan es lengua estofado al vino tinto con puré de papas en solo 70 minutos, generando la sorpresa de más de uno de ellos.

Durante la última cena, los participantes aseguraron que sus platillos habían salido deliciosos. Por su parte, Ximena Hoyos señaló que es la primera vez que come una lengua de res y le gusta cómo le ha quedado.

Deliberación y eliminación

Javier Masías, Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio, después de probar cada plato, pasaron a deliberar y calificar en estricto privado.

Todos se mostraban preocupados por conocer quiénes lograron salvarse. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Florcita Polo, ya que fue ella quien no logró convencer al jurado con su sazón y le dice adiós al programa para siempre porque no existe repechaje.

"Me encanto estar aquí, es una gran experiencia para mí. Agradezco a la gente de Latina por haberme convocado, de verdad ha sido una maravillosa experiencia para mí. (...) Creo que di lo mejor de mí hasta donde pude. Voy a extrañar la cocina industrial y los platos nuevos, además del jurado y a mis compañeros", señaló Polo al abandonar la competencia de cocina.

De esta manera, la hija de Susy Díaz, Flor Polo es la primera eliminada de la cuarta temporada del programa de cocina 'El Gran Chef Famosos' que se ha ganado los corazones de las familias peruanas.