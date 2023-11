'El Gran Chef Famosos': Hoy comienzan las batallas culinarias, ¿quiénes son los personajes convocados?

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reality de cocina, 'El Gran Chef Famosos', aseguró que en su cuarta temporada no habría repechaje. Sin embargo, plantearon otra opción para que los eliminados puedan regresar al programa: Las batallas culinarias.

¿Quiénes son los retadores?

En la última edición del programa culinario, se dio a conocer que Flor Polo, Saskia Bernaola, Ximena Hoyos, Renato Rossini, Renato Rossini Jr. y Sergio 'El Checho' Ibarra tendrán una última oportunidad para volver a la cocina más famosa del Perú.

Pese a que en anteriores temporadas había el popular 'Repechaje', etapa donde los que quedaron fuera del programa regresaban para alcanzar un puesto y retornar al programa, en esta oportunidad se cambió la modalidad.

"Solo hay una última oportunidad de que regresen a la competencia. Tendrán que batallar con 6 nuevos famosos que vienen por su lugar". dijo José Peláez en el comercial.

Acto seguido, empezaron a aparecer los personajes que fueron convocados para esta peculiar etapa. Cabe mencionar, que alguos nombres ya se habían difundido y otros sorprendieron totalmente.

El primero en ingresar fue Julián Zucchi, actor y cantante, quien en las últimas semanas estuvo en todas las portadas debido al fin de su relación don Yiddá Eslava: "Tengo experiencia en competencias, nadie logrará vencerme", dijo al ingresar.

Vienen para quedarse

En segundo lugar, ingresó Nancy Cavagneri, reconocida actriz peruana muy recordada por sus papeles en teleseries como 'Nectar en el Cielo': "Con mi talento y picardía vengo por un lugar a esta cocina", sostuvo.

Luego ingresó una de las sorpresas de la noche: Germán Loero. El reconocido actor e improvisador es recordar por su papel de Marce en la serie 'Así es la Vida': "Soy muy competitivo, no pienso perder esta oportunidad, ¿y quien sabe?", expresó.

La cuarta en la lista fue la actriz Alicia Mercado, quien actualmente se encuentra en todos los cines del Perú protagonizando a Susy Díaz en su película biográfica: "He venido para quedarme, no pienso rendirme", dijo.

A la lista se suma Claudia Berninzon, reconocida actriz que ha sido partícipe de muchas producciones nacionales: "No hay reto, ni desafío que no logre superar", expresó.

Finalmente la última persona en ser anunciada fue la influencer Carolina Braedt: "No he venido de visita, he llegado a ganar la competencia", confesó.

De esta manera, ya conoces a los 6 convocados, quienes tendrán el reto de buscar un lugar y quedarse en la competencia de 'El Gran Chef Famosos', gracias a las batallas culinarias.