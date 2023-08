'El Gran Chef Famosos': Javier Masías respondió a las fuertes acusaciones del exparticipante Jimmy Santy

Javier Masías, uno de los jurados de 'El Gran Chef Famosos', se refirió a la publicación de Jimmy Santy, donde aseguró que siempre se trató "con cariño" al participante. Cabe resaltar que el intérprete de 'Chin Chin' dijo haberse sentido "maltratado" por la producción del programa.

Tras su renuncia al programa de Latina, Jimmy Santy reveló las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. En primer lugar aseguró que no le agradó ciertas actitudes de la producción encargada.

"El maltrato por parte de otra área de producción, que estaba encargada de grabar estas secuencias que pasan a lo largo del programas. Jamás, y lo resalto, pedí ser primero ni me avale en la edad [...] Pero me decían: tú grabas primero, y entraba primero uno, otra y otra, y a mí me tenían esperando en el frío del pasadizo del canal", dijo el cantante en un comunicado de Instagram.

Asimismo, indicó que Javier Masías lo lastimó al decirle detrás de cámaras que su plato "fue el peor de todos, que era un asco". Y que en una oportunidad el jurado no le respondió a su saludo.

"Yo me sentí pésimo y mi representante solo atinó a decirme que nos fuéramos. Tal vez muchos justificarán a esta persona, dirán que se tomó en serio su personaje; sin embargo, considero que existen maneras de decir las cosas y más por mi edad y trayectoria, yo no soy cocinero, soy cantante".

En declaraciones para un medio local, el critico gastronómico aseguró que no esperaba dicha publicación de Jimmy, debido a que en el programa siempre se trató con cariño y respeto al artista veterano, según Masías.

"Él hizo un lindo trabajo en el programa. Me dio un poco de pena que se fuera como se fue porque aquí lo hemos tratado con mucho cariño y respeto. Dio mucho más de lo que se esperaba, por eso me pareció sorprendente que tuviera una reacción como esa [...] Lo siento por él mas que por nosotros", declaró para Infobae Perú.

Asimismo, el jurado aseguró no tener ningún problema personal con el intérprete de 'Chin Chin', y que todo lo que dijo en aquel episodio fue sincero.

"Yo no lo conocía. Yo vengo a hacer un personaje que es divertidísimo y a él también le divirtió, por eso me parece sorprendente todo esto, de verdad que me toma por sorpresa. No tengo mucho más que decir, creo que lo dije todo en el programa. Él se fue por todo lo alto", finalizó.