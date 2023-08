'El Gran Chef Famosos' : Jimmy Santy no se presentó a la final y cuestionó calificación de los jurados

El sábado, 12 de agosto, se realizó la gran final de 'El Gran Chef Famosos' donde los concursantes eliminados volvieron para apoyar a las finalistas. Sin embargo, la gran ausencia fue Jimmy Santy, quien además utilizó sus redes sociales para cuestionar la forma de calificar de los 3 jurados del programa.

Una vez más, Jimmy Santy recurre a sus redes sociales para comentar sobre el programa concurso de Latina, luego de no haber participado en la última edición de 'El Gran Chef Famosos' junto a sus demás compañeros que fueron eliminados.

Como se recuerda, el intérprete de 'Chin Chin' causó el asombro de miles de seguidores al comunicar un extenso documento donde revela lo que él vivió durante su participación en el programa. El artista nacional explicó que se sintió incómodo debido a la presunta desigualdad y mencionó la existencia de ciertas preferencias.

"El maltrato por parte de otra área de producción, que estaba encargada de grabar estas secuencias que pasan a lo largo del programas. Jamás, y lo resalto, pedí ser primero ni me avale en la edad [...] Pero me decían: tú grabas primero, y entraba primero uno, otra y otra, y a mí me tenían esperando en el frío del pasadizo del canal", dijo el cantante en un comunicado de Instagram.