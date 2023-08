'El Gran Chef Famosos': Leslie Stewart se 'lanza' a Javier Masías pero él tiene inesperada reacción

16/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de ser anunciada como salvada, Leslie Stewart no pudo con la emoción y se 'lanzó' sobre Javier Masías. Sin embargo el jurado de 'El Gran Chef Famosos' no respondió de la forma esperada.

Caos en la cocina

En la última edición de la tercera temporada del programa, los 6 participantes en concurso debían demostrar sus habilidades culinarias. El conductor José Peláez y los 3 jurados les dieron la bienvenida a la cocina más famosa del Perú.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "sarza de patita arequipeña".

Armando Machuca, Milene Vásquez, Sirena Ortíz, 'La Herbolaria', Leslie Stewart y Christian el 'Loco Wagner' tuvieron 50 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que nunca habían preparado esa comida.

Finalmente, el jurado indicó que los famosos "arruinaron" un plato tan típico de Arequipa. Sin embargo, el platillo del Beatriz Martínez fue el más rescatable y por ende recibió el ansiado beneficio.

Leslie abraza a Javier

Para el segundo plato de la noche, Giacomo Bocchio reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era cerdo. Con ese ingrediente, los participantes debían cocinar "adobo de cerdo" y un "solterito arequipeño".

Al término de la preparación, todos los participantes fueron al comedor de 'El Gran Chef Famosos' para degustar sus platillos, mientras Javier, Nelly, Giacomo calificaban en estricto privado.

Al ser la primera noche de los famosos, sus primeros platos no fueron los mejores. El jurado no estuvo muy conforme con sus preparaciones, pero de los seis participantes, tres fueron los salvados y continúan en competencia. Leslie Stewart fue la primera persona en ser salvada, ella no podría creer que había sido escogida y gritó "mentira" mirando a los jurados.

Tras ello, la actriz no pudo más con la emoción y abrazó a Javier Masías a lo que él respondió con un rechazo total y dijo: "No me gusta que me toquen", le dijo. Sin embargo, la 'Mamá de los pericotitos' señaló que "a ella sí le gustaba" por lo que abrazó a famosa salvada.

Hoy se realiza la temida noche de sentencia, donde Josi Martínez, Loco Wagner, Santy Lesmes, 'La Herbolaria', Rocky Belmonte y Milene Vásquez tendrán que luchar para no caer en etapa de eliminación.

