'El Gran Chef Famosos': ¿Qué premio obtuvo Natalia Salas por coronarse campeona del programa?

La segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos' llegó a su fin, teniendo a Natalia Salas como ganadora del programa. La actriz nacional logró levantar la famosa olla de oro y varios reconocimientos.

El sábado 12 de agosto el programa de cocina transmitió su esperada gran final, donde Ale Fuller y Natalia Salas tuvieron que demostrar sus mejores habilidades. Sin embargo, solo una fue la ganadora: Natalia.

Luego de ser elegida como campeona de esta edición, la popular Andrea de 'Al Fondo Hay Sitio' se llevó a casa, en primer lugar, el trofeo en forma de olla, tan anhelado por los participantes. Además, logró obtener el título de "Gran Chef" por todo el trabajo realizado en la cocina a lo largo de la competencia.

Cabe resaltar que también se lleva los conocimientos culinarios que obtuvo durante las semanas de competencia gracias a los consejos y enseñanzas de los 3 jurados: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si Natalia se llevó dinero en efectivo, la respuesta es no. Sin embargo, se cree que con el lanzamiento del nuevo recetario de 'El Gran Chef Famosos', posiblemente todos los participantes hayan recibido una copia por su estadía en el programa.

Como se recuerda, la misma artista nacional mencionó que lo más importante para ella fue llegar hasta la etapa final de la competencia, dejando entrever que dicha experiencia sería su mayor premio.

"No lo puedo creer. Muchísimas gracias por demostrarme que puedo ser una buena cocinera, ustedes son unos grandes maestros y creo que soy buena alumna [...] Este último años he pasado por cosas que no sabia que podía soportar, y estoy cargando esta olla aún cuando no sabia que podía cocinar", dijo Natalia tras ganar la competencia.