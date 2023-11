"El Gran Chef Famosos": Renato Rossini, Ximena Hoyos y Claudia Berninzon pasan a la siguiente batalla

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reality de cocina, 'El Gran Chef Famosos', inició este lunes un nuevo formato de repechaje donde, gracias a sus esfuerzos, Renato Rossini y Ximena Hoyos lograron retornar, mientras que Claudia Berninzon es la nueva participante tras lograr derrotar a Flor Polo.

Primera etapa de repechaje

En la última edición de la cuarta temporada del programa, se llevó a cabo un espacio que fue solicitado por muchos de sus seguidores en redes sociales: ¡el repechaje!

Por lo cual, al set llegaron Renato Rossini, Ximena Hoyos y Flor Polo para enfrentarse a sus retadores, que también buscaban ganarse un lugar en la competencia: Claudia Berninzon, Alicia Mercado y Julián Zucchi.

A pesar de la gran emoción del momento, el jurado Javier Masías no se encontraba nada contento de volver a ver a quienes eliminó en los niveles anteriores.

"Bueno, la verdad señor Peláez, yo no estoy tan contento. Estoy decepcionado la verdad. Porque es darle a la misma tuerca que no enrosca. Estás probando aquí otra vez a esa gente que no funciona, que no cocina. Eso demuestra que probamos y hablamos por gusto. Estamos gastando saliva", comentó el crítico gastronómico.

Inicia el reto culinario

De esta manera, Giacomo Bocchio procedió a explicar los ingredientes necesarios para preparar el primer plato: alitas BBQ en tres etapas.

Los nuevos participantes se mostraban nerviosos por ser su primera vez cocinando bajo un tiempo determinado y desconocían algunos términos utilizados por el jurado, pero lograron emplatar esperando que el jurado pase por sus estaciones para sus respectivas observaciones.

Giacomo, Nelly Rossinelli y Javier Masías se acercaron a cada cocina y degustaron las alitas que prepararon cada celebridad, señalando que el actor Renato Rossini logró ganar el beneficio de la noche: ¡elegir las batallas culinarias!

Segundo reto

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían lograr presentar unas ricas caiguas rellenas de carne, por lo cual prestaron mucha atención a los consejos dados por Nelly y luego retornar a sus estaciones y enfrentarse: Flor Polo vs. Claudia Berninzon, Renato Rossini vs. Julián Zucchi y Alicia Mercado vs. Ximena Hoyos.

A pesar de los inconvenientes, los competidores terminaron sus platos y pasaron al comedor mientras esperaban la deliberación del jurado.

¡Vuelven a la competencia!

De esta manera, el jurado decidió que las personas que logran volver a competencia son Ximena Hoyos y Renato Rossini. Entre tanto, para sorpresa de todos, la retadora Claudia Berninzon venció a Flor Polo y pudo ser la nueva participante de 'El Gran Chef Famosos'.