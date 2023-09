'El Gran Chef Famosos, el Repechaje': Conoce a los participantes que regresan hoy a la competencia

El programa de competencia culinaria 'El Gran Chef Famosos' comienza hoy su etapa de reintegración llamada 'El Repechaje', donde 3 de los 6 participantes eliminados podrán regresar al reality.

Sin duda, 'El Gran Chef Famosos' se ha vuelto uno de los programas más sintonizados de la televisión peruana, y cada etapa de eliminación generaba mucha tristeza en todos los fanáticos que se encariñaron con los participantes.

Por ello, el reality decidió darle una segunda oportunidad a todos los famosos que fueron retirados de la competencia, debido a que en su momento no convencieron a los miembros del jurado con sus preparaciones.

Hoy 11 de septiembre a las 8 p.m. 6 participantes retornaran a la cocina de Latina para darlo todo por retornar a dicho programa. Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías serán los encargados de elegir a los famosos que volverán al reality culinario. Ellos deberán evaluar los platos de cada uno de los participantes y escoger los mejores de la noche.

Los artistas que lucharán por volver a la cocina de 'El Gran Chef Famosos' son: el tiktoker peruano Josi Martínez; la joven actriz,Mayra Goñi; el conductor de televisión, Rocky Belmonte; el locutor de radio, Christian 'El Loco' Wagner; la influencer, Beatriz Martínez 'La Herbolaria del Pueblo' y la periodista, Fátima Aguilar.

Este último sábado, 9 de septiembre, el tiktoker no corrió con la misma suerte y le tocó despedirse del programa conducido por José Peláez. Y es que, tras una mala preparación del famoso platillo Chi Jau Cuy, el jurado terminó descalificándolo para pasar a la siguiente ronda del concurso.

"Voy a dar todo de mí para poder volver en el repechaje. Me voy contento por lo que di", dijo el influencer bastante conmovido por su eliminación.

Si bien el joven influencer no fue el mejor preparando los platos que le designaban, siempre demostró ser perseverante e incluso su madre, se tomaba el tiempo de enseñarle cosas básicas y fundamentales como la preparación del arroz.

"Mis reinas, me fui. Estoy muy feliz de haber sido parte de 'El Gran Chef (Famosos) aunque mis platos no fueron los más ricos siempre traté de dar todo de mí para que salgan los más aesthetics. No se librarán de mí, les prometo dar todo de mí para volver en repechaje", escribió en su cuenta oficial de Instagram.