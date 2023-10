"El Gran Chef: Famosos": Ximena Hoyos es la segunda eliminada de la cuarta temporada del reality

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No va más! Ximena Hoyos no pasó la prueba de hoy en "El Gran Chef: Famosos" y se convirtió en la segunda eliminada de la cuarta temporada, esto después que Flor Polo sea separada de la competencia hace unos días. La influencer se mostró emocionada y agradecida por su participación.

El reto en el programa de hoy, fue preparar Kam Lu Wantan, esto con motivo del cumpleaños de Giacomo Bocchio (es su plato favorito), y la influencer tuvo dificultades desde un inicio para lograr la preparación del plato oriental.

Ximena se enfrentó a varias complicaciones y una de ellas fue quemar la parrilla apenas empezó la preparación, pero eso no fue todo, ya que el jurado la criticó por no encontrar langostinos en la preparación.

Ximena Hoyos se despide de la competencia

La reconocida actriz se mostró apenada por tener que dejar la competencia a los pocos días de empezar, sin embargo, también destacó todo lo que ha aprendido y agradeció a los integrantes del programa.

"He aprendido un montón y me he divertido en la cocina. Gracias por todo el amor que me han dado. Un beso (...) En verdad he disfrutado un montón, porque venía prácticamente todos los días. Gracias por el apoyo infinito", expresó tras ser eliminada.

Por otro lado, los salvados de esta noche fueron el 'Flaco' Granda, Saskia Bernaola y a ellos se les unió Mónica Zeballos.

Ximena Hoyos arremete contra jurado de "El Gran Chef"

Cabe resaltar que. la eliminación de la influencer se dio poco después que ella se pronunciara en redes sociales por los comentarios poco amigables que el jurado tuvo respecto a los participantes del reality.

"Me molesta que maltraten tanto un buen producto, ver que no tienen voluntad de querer aprender, de mantenerse ahí en un círculo vicioso de mediocridad culinaria. Yo no salvaría a nadie", expresó Giacomo Bocchio en el programa de ayer.

Ante esto, la tarde de hoy, Ximena usó su cuenta de Instagram para opinar dle tema y aclaró que no le parece justo que los jurados tengan ese tipo de comentarios si conoce a fondo a los participantes.

"De verdad qué rabia escuchar que nos digan 'no le ponen ganas ni ánimos'. ¿Cómo sabes eso si no nos conocen? Que se me vea calmado ni significa que no le ponga ganas...", expresó.

Es así que, Ximena Hoyos tuvo unas duras palabras con el jurado de "El Gran Chef: Famosos" y solo unas horas después fue eliminada de la competencia.