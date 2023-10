¡El mismo día del ataque a Jossmery! Janet Barboza denuncia que entorno de Paolo Hurtado la agredió

En la edición más reciente de América Hoy, Janet Barboza rompió su silencio y reveló una incómoda situación de agresión que sufrió el pasado fin de semana, que involucraría al entorno de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes.

Esto ocurrió en medio de noticias que envuelven a Jossmery Toledo y al exfutbolista de Alianza Lima durante el fin de semana. La exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) denunció una agresión por parte de la familia del jugador.

En ese contexto, la conductora Janet Barboza señaló que también pasó un incidente en el Jockey Plaza. Mientras ella paseaba por el centro comercial, un sujeto, aún sin identificar, chocó fuertemente el hombro de la cajamarquina.

"Un joven con una gorra de esas que te tapan la mitad de la cara, pasa de esa forma y me golpea el hombro, no me da la cara, sigue defrente y dice: ¿A ti te gusta hablar en televisión no?", señaló inicialmente,