El regreso del 'Flaco' Granda: Se une a la cuarta temporada de EGCF en reemplazo de Guillermo Castañeda

El comentarista deportivo Giancarlo 'Flaco' Granda hizo su debut en la conferencia de prensa de la cuarta temporada de 'El gran chef: famosos' el martes 3 de octubre, siendo anunciado como el más reciente integrante en reemplazo del actor y comediante Guillermo Castañeda.

Giancarlo Granda se suma al elenco de 12 celebridades culinarias, entre las que se encuentran nombres conocidos como 'Checho' Ibarra, Renato Rossini, Tilsa Lozano, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla.

En una emocionante revelación durante la conferencia de prensa celebrada el martes 3 de octubre, Giancarlo 'Flaco' Granda fue anunciado como el último participante en la esperada cuarta temporada de 'El gran chef: famosos'.

Esta noticia tomó por sorpresa a los fanáticos del programa de cocina de Latina TV, ya que el comentarista deportivo se unirá al elenco en reemplazo del actor y comediante Guillermo Castañeda.

Hace algunos días, los usuarios exigieron a la producción del reality que retirara al comediante de los artistas convocados, alegando presuntos incidentes de abuso sexual en su historial.

Parece que este llamado fue atendido por la producción de 'El gran chef: famosos', y como resultado, el 'Flaco' Granda se ha unido al elenco en su lugar.

Al respecto, el comentarista deportivo compartió sus pensamientos sobre su incursión en el mundo de la cocina y la televisión en vivo.

"Me siento contento por probar todos los platos. He llegado para pasarla bien, no voy a gritar goles, pero diré: 'Está listo, está bien hecho'. Espero que la gente se divierta", comentó Granda durante la conferencia de prensa a la cual asistió La República.