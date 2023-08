Elton John sufrió fuerte caída y fue trasladado de emergencia a hospital: ¿Cuál es su estado de salud?

El ganador de 5 Premios Grammy, Elton John, pasó la noche en el hospital Princesa Grace de Mónaco tras sufrir este domingo por la noche una caída en su domicilio que fue atendida de emergencia.

Tras finalizar su gira de despedida 'Yellow Brick Road' a principios de julio, Elton John ha estado disfrutando del verano junto a su esposo David Furnish y sus dos hijos.

El cantante y compositor británico se encontraba pasando una agradable tarde de domingo en su villa ubicada en Niza, Francia, cuando de repente se resbaló y cayó al suelo, provocándole un fuerte dolor en su espalda.

De inmediato, el artista de 76 años de edad fue llevado al departamento ortopédico del centro hospitalario Princesa Grace de Mónaco, donde se le realizó un chequeo médico completo y así pasar la noche en el nosocomio para estar en observación.

Luego de varios estudios, reportes indican que el intérprete de "Rocket Man" ha regresado a su domicilio sin mayor problema y con "buena salud", lo que da a entender que la caída que sufrió no fue nada grave.

Después de más de 50 años de carrera, el cantante Elton John se despidió de los escenarios. El artista británico ofreció su último concierto en Suecia tras una gira que inició en el 2018.

"He tenido la carrera más maravillosa, más allá de lo creíble. 52 de pura alegría tocando música. ¡Qué suerte tengo de hacer música! Pero ¿Saben qué? No estaría sentado aquí hablando con ustedes si no fuera por ustedes", mencionó un John emocionado.

De igual manera, destacó que la compra del material en físico de un artista ayuda de gran manera a que parte de la música se pueda "sentir".

Finalmente, el artista inglés pidió calma para sus fans debido a que no descarta realizar algo "único" en el futuro.

"Quiero darle las gracias a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a todo el mundo. Me lo he ganado Y no me arrepiento esta noche. Quiero agradecer a la banda, al equipo, a todos. Los extrañaré mucho, pero los veré mucho antes de lo que piensan. Los amo chicos", finalizó.