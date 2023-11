¡Empezó su temporada! Mariah Carey 'se descongela' dando inicio a la Navidad en un video que se volvió viral

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Han pasado 29 años desde el estreno de 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey, pero parece que la vigencia de la icónica canción de Navidad no cesa -y tampoco lo hará-. La cantante publicó un gracioso video donde 'se descongela', haciendo referencia al inicio de la campaña navideña, el cual se volvió viral.

Esta clase de metrajes se han vuelto característicos de la artista, que cada primero de noviembre reaparece para liberar su espíritu navideño de diversas maneras.

Este 2023, presentó un video donde una caja fuerte se abre para mostrarla atrapada dentro de un bloque de hielo que comienza a hacerse agua.

La referencia al 'descongelamiento' de la canción fue divertida y generó diversas reacciones entre los fanáticos.

"¡Es la hora!", exclama Mariah Carey en el video tras su liberación.

Un éxito sin precedentes

La canción 'All I Want for Christmas is You' fue publicada en 1994, y a pesar del paso del tiempo, se ha vuelto una pista infaltable en las fiestas navideñas. Sin embargo -y por más sorprendente que parezca- recién alcanzó el número uno en Billboard en el año 2019.

Más allá de ser una canción popular, ha resultado ser increíblemente rentable para Carey, significando un ingreso de 2.6 millones de dólares en cada campaña de Navidad.

¿Porqué es tan popular y qué significa?

Carey tuvo una infancia difícil, en un hogar lleno de 'dolor y decepción' -como describe la artista en su autobiografía-, y la Navidad era una fecha donde su familia procuraba recuperar el espíritu de unión.

"Navidad era una rara ocasión en la que todos estábamos juntos bajo un mismo techo desvencijado", narra la cantante.

En el libro, titulado 'The Meaning of Mariah Carey', indicó que constantes resentimientos familiares les impedían estar juntos en la casa, pero por alguna razón, en Navidades siempre estaban dentro de un ambiente de ¿alegría y júbilo'.

La pasión de Carey por la música nació cuando sus tíos la impulsaron a formar parte de un coro, donde comenzó a tener sus primeros impulsos creativos y perfeccionó su técnica vocal.

Una vez allí y con mayor conocimiento musical, progresó poco a poco en sus capacidades líricas, hasta llegar a lanzar su carrera como solista y publicar el famoso single que la puso en los oídos del mundo en 1994.

