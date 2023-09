¡En exclusiva! Susy Díaz revela detalles sobre su nueva película: "Hay de todo, risas, alegrías, drama y lágrimas"

Ivonne Susana Díaz Díaz o simplemente Susy Díaz reapareció para anunciar el próximo estreno de "Susy, una vedette en el congreso", película que relatará su etapa como congresista. Según dijo, "hay de todo, risas, alegrías, drama y lágrimas".

En entrevista con 'Hablemos Claro', conducido por Nicolás Lúcar, la excongresista aseguró que la película contará diversos aspectos de su vida real, por lo que no pudo evitar emocionarse. Asimismo, invitó a las familias peruanas a las salas de cine para que puedan disfrutar del largometraje que, según indicó, 'engancha en todo momento'.

En esa misma línea, se mostró agradecida con la gente de Barranco pues, como se sabe, la rubia nació y creció en aquel distrito histórico donde le hicieron un enorme mural con su rostro para rendirle homenaje debido a su gran trayectoria artística.

"Yo nací en Barranco y me da mucho gusto que haya un mural, así en una pared entera con mi foto, donde (...) puse mi firma y me da gusto porque ahí yo nací", expresó bastante contenta.

En otro momento, la icónica Susy Díaz brindó detalles de cómo llegó la fama a su vida, contando que primero inició como secretaria para poco a poco ir escalando hasta convertirse en una gran artista.

Además, reveló que al inicio utilizaba su primer nombre, pero al darse cuenta que no llamaba mucho la atención de la prensa, optó por usar su segundo nombre, Susana, el cual le permitió triunfar.

En cuanto a su ingreso a la política, contó que todo empezó por una invitación que le hizo un conocido partido, el cual le otorgó el número 13 para su candidatura.

"Me invitaron del Movimiento Independiente Agrario, entonces me dieron el número 13 porque nadie quería el número 13 (...) yo feliz, contenta pero no lo hice con la ambición de ser congresista, o sea no invertí nada (...) invertí mis nalgas nada más con el 13", acotó.