¡En pleno concierto! Tony Rosado desnuda a mujer a cambio de cervezas en discoteca de Puerto Maldonado

Víctor Agustín Rosado Adanaqué, conocido en el mundo de la música como Tony Rosado, protagonizó un indignante hecho durante un concierto realizado en Puerto Maldonado. Y es que el cantante no solo desnudó a una mujer sino que la tocó sin su consentimiento.

Esta indignante situación ocurrió el pasado 17 de octubre, cuando en pleno concierto realizado en el club El Bosque de Puerto Maldonado, perteneciente a la región de Madre Dios, el cantante de cumbia despojó a una mujer de todas sus prendas ¿Por qué sucedió?

Según se informó, todo consistió en un reto incitado por los animadores del evento, quienes ofrecían al público una quitarse una prenda íntima a cambio de una caja de cervezas.

Según imágenes difundidas, fue una mujer, quien al estar sobre el escenario inició quitándose su prenda íntima para luego bajarse el vestido en un intento de cubrirse las piernas. En seguida, Tony se le acercó y, sin reparos, le subió toda la falda.

En eso, se puede oír que los asistentes al evento empezaron a corear 'Que se quite todo', aludiendo a que la fémina se desnude. Cuando se encontraba retirándose el vestido, el cantante de cumbia nuevamente se acerca a ella y no dudó en dejarla totalmente desnuda.

En declaraciones a 'América Noticias', Tony Rosado manifestó que no tenía conocimiento del hecho. Según agregó, desconocía que en Puerto Maldonado realizaban ese tipo de concursos e incluso aseguró que fue la mujer, quien le pidió ayuda para quitarse las prendas.

"Yo no sabía eso, pidieron a una chica o chico, más que todo mujer, que suba y se sacara el calzón y le daban su caja de cerveza. No sabía que acá están acostumbrados a hacerlo, hay bastante prostitución en Puerto Maldonado, yo no le pedí, la chica dijo ayúdenme y le desamarré (el vestido) atrás nada más ", declaró Tony Rosado para el medio.