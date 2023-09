¡EN VIVO! Rossy War sufre estrepitosa caída en programa de Andrés Hurtado

La cantante considerada como la 'Reina de la tecnocumbia', Rossy War, sufrió una terrible caída durante su presentación en el programa de Andrés Hurtado, 'Sábado con Andrés', preocupando a más de uno de sus seguidores.

Rossy War se encontraba en el programa para promocionar en vivo sus próximas presentaciones y aprovechó en deleitar al público con sus mayores éxitos musicales junto a la banda Kaliente liderada por su esposo Tito Mauri.

Todos los presentes se encontraban emocionados por escucharla cantar y no dudaron en comenzar a bailar al ritmo de sus distintas canciones, pero cuando Rossy War comenzó a interpretar el tema 'Me duele el corazón', todos se asustaron al verla caer.

Después de acercarse hacia su público, la intérprete de 54 años volvió al centro del escenario y fue en ese momento que dio un mal paso, enredándose con algunos cables y sufrió una estrepitosa caída. Entre risas, Rossy War gritó: "¡Por Dios, la emoción... la emoción!"

Tras ver que la cantante caía, el conductor Andrés Hurtado fue corriendo a ayudarla, y luego sus dos hijos de Rossy War, Tony y Katya, que también forman parte de su banda, se acercaron a ver que el incidente no pasara a mayores. Para tratar de amenizar el accidente, Hurtado le 'increpó' a Tito Mauri por no ir a auxiliar al "amor de su vida" y solo quedarse tocando la canción.

"Escúchame cuando Rossy se estaba cayendo, yo corrí. Entonces, la pregunta es: ¿Qué canción le cantante y le diste un beso (a su esposo)? (...) Le cantas 'Si tú eres su hombre' entonces si es tu hombre porque no corrió, yo corrí", dijo Andrés Hurtado generando la risa de la cantante.

Luego de este hecho, la 'Reina de la tecnocumbia' agradeció a sus fanáticos por haberla acompañado en los últimos años, dándole todo el cariño para que ella pueda seguir desarrollando su carrera musical con total normalidad.

"Que sepa la gente que seguimos trabajando, en el extranjero y en el país. Gracias a todos por la oportunidad", expresó la intérprete tratando de olvidar el incidente.

A través de una entrevista a un medio local, Rossy War expresó que se encontraba bien de salud y que todo se trató de un susto: "Solo tropecé con el monitor. No medí bien y con la emoción de todos, me olvidé que tenía que ver atrás. Pero no tengo nada", comentó.