¡Es oficial! Daniela Darcourt y Christian Meier confirman colaboración musical: "2 de 3"

17/08/2023

El actor Christian Meier y la salsera Daniela Darcourt ya tienen día y hora del estreno de su nuevo e inesperado tema a dúo. "2 de 3" es la primera canción que unirá musicalmente a ambos artistas peruanos.

Colaboración musical

Un video difundido por el recién casados en sus redes sociales, donde se ve a Christian Meier escribiéndole a la salsera unas frases confusas por WhatsApp, crearon los rumores de una posible colaboración juntos, pero la duda estaba en que si se trataría de una canción o un proyecto actoral.

Sin embargo, luego de una publicación compartida los rumores se terminaron. Christian Meier y Daniela Darcourt confirmaron una próxima colaboración musical la cual se estrena hoy jueves, 17 de agosto, a las 9:00 p.m. en ambos canales de YouTube y lleva por nombre "2 de 3".

Cabe resaltar que este nuevo tema estará en las plataformas musicales a partir de mañana viernes, 18 de agosto.

Ante la confirmación del tema, los seguidores de ambos cantantes comenzaron a expresar su asombro y mostrar su ansias para escuchar este nuevo proyecto musical que, dicho sea de paso, aún no se sabe en que género será.

"Uff, la colaboración que no creíamos que necesitábamos, pero que ahora esperamos ansiosamente", "No lo sé Rick", "Simplemente no simpatizo con el tipo de música que hace Daniela. No me gusta su estilo de salsa o lo que cante. No dudo que tenga excelente voz y dentro de las mejores del Perú", "Elegiste a la mejor del Perú, otro éxitazo, increíble, seguramente en dupla. Muchas felicidades Dani", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Daniela internacional

Como se recuerda, el último sábado 12 de agosto, en la explanada del Parque de la Exposición, los corazones latieron al ritmo de los inconfundibles éxitos de Christian Nodal, pero uno de los momentos que resonará por mucho tiempo fue la sorprendente colaboración con la talentosa artista nacional Daniela Darcourt, quienes se unieron en una emotiva interpretación de "Probablemente".

El público congregado tuvo la oportunidad de presenciar la magia que surge cuando dos voces excepcionales se unen en perfecta armonía. La versión compartida por Christian Nodal y Daniela Darcourt de esta emblemática canción emocionó y cautivó a los asistentes, marcando un instante que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.

De esta manera, Daniela Darcourt y Christian Meier anunciaron el lanzamiento de su nueva canción juntos, la cual lleva por nombre "2 de 3".