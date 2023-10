¡Escándalo! Fotógrafo oficial del Miss Grand International acusa a Luciana Fuster de maleducada

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales, Carlos Checa, fotógrafo oficial del Miss Grand International 2023, que se realiza en Vietnam, acusó a la modelo peruana Luciana Fuster de ser una persona maleducada, haciendo que peligre su permanencia en el certamen de belleza.

¿Carlos Checa ataca a Luciana Fuster?

Carlos Checa apareció en un video en vivo y afirmó que se comportó de forma altanera y maleducada cuando le pidió hacer videos y fotos para la competencia y compartirlo en sus cuentas para ganar más admiradores que la apoyen para ser la ganadora.

"Le hago videos y ella me trata mal. (...) Le dije: 'Sabes qué, Luciana, yo no estoy haciendo esto por ti, lo estoy haciendo por los fans de Perú. En realidad, después de todo lo que me has hecho, cómo me has tratado, no es por ti, es por ellos'", comentó a todos sus seguidores en una transmisión.

Aquel video causó gran polémica y puso en el ojo de la tormenta a la compatriota, Lucian Fuster, quien antes del incidente, había logrado ganar el 'Mejor Traje Nacional de Vietnam' y recibió miles de elogios.

Jessica Newton sale en su defensa

La dueña del Miss Perú Universo, Jessica Newton, no esperó mucho tiempo para salir en defensa de Luciana Fuster y dejar en claro que lo mejor es hacer caso omiso a malos comentarios que solo buscan desprestigiar a nuestra compatriota.

"No pierdan su tiempo tratando de aclarar rumores falsos. Quienes los generan, lo que buscan es atención. Enfóquense en sus metas, no pierdan tiempo con personas que utilizan a otros para ser foco de atención porque, si hablasen de sus propias vidas o logros, nadie voltearía a mirarlos", escribió en su cuenta de Instagram, generando miles de reacciones de los internautas que indicaron que seguirán apoyando a la modelo peruana.

Luciana Fuster aclara los rumores

Por su parte, Luciana aprovechó también las redes sociales para tratar de defenderse y desmentir las acusaciones del peruano Carlos Checa. "Hola, Carlos. No voy a permitir que me sigas difamando", escribió en el perfil de su fotógrafo oficial, afirmando que solo estaba difamándola.

Luego, procedió a contar qué fue lo que pasó realmente el día que Checa consideraba que ella se portó de forma maleducada.

"Hicimos un paseo en carritos de golf y con todo el viento, yo estaba despeinada. Al llegar, él quiso tomarme una foto diciéndome: 'ponte, a ver sonríe' (con el teléfono en mi cara) a lo que claramente respondí: 'no, no, no, ahorita no, que estoy despeinada'. Él me dijo: 'no, estás bien'", expresó en un inicio de su publicación.

Luciana Fuster se defiende de los ataques de Carlos Checa.

Líneas más abajo, Luciana escribió: "Él se fue y a los 10 segundos pasa por mi lado y me dice: 'Lo hago por Perú, no por ti, porque me caes mal'. Me quedé tonta y con las chicas no entendíamos nada".

Cansado de los ataques de los seguidores de Fuster, Carlos Checa borró su comentario y decidió mostrar su apoyo a la Miss Grand Colombia, María Alejandra López Pérez.

De esta manera, la transmisión realizada por el fotógrafo oficial de la competencia del Miss Grand International 2023 causó gran polémica y controversia al acusar a Luciana Fuster de maleducada.