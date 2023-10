Esposo de Aída Martínez lanza preocupante comunicado por su estado de salud: "Oremos por ella"

Adolfo Carrasco, esposo de Aida Martínez, usó el perfil de Instagram de la modelo y piloto arequipeña para dar a conocer el delicado estado de salud del "amor de su vida", a través de un comunicado donde pide a todos sus seguidores que oren por su mejoría.

Al parecer, la modelo habría sufrido un accidente en una carrera, y por el momento debe evitar cualquier tipo de estrés para que su recuperación sea la más pronta posible. A pesar de que no brindó más detalles, su esposo se mostró muy preocupado por el procedimiento médico a la que fue sometida Martínez.

"Familia y amigos, Aida recién está en la primera fase de su recuperación, básicamente lo que se pide es, no teléfono, no TV, no pensamientos negativos, no estrés, no cansancio, es reposo absoluto o esto podrá empeorar de manera que no haya reparo, solo está usando el cel para audio libros y música", escribió en una primera parte, Adolfo Carrasco.