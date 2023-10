Esposo de Natalia Merino, 'Cinnamon Style', se pronuncia tras ser captado besando a otra mujer

El esposo de la influencer Natalia Merino ('Cinnamon Style'), Sebastián Guerrero, fue captado besando a otra mujer en una discoteca de Lima. Tras ello, el popular 'Chaz' se pronunció mediante las redes sociales.

Una de las influencers más conocidas del país es Natalia Merino, quién utiliza el seudónico 'Cinnamon Style'. Ella se dedica a crear contenido con marcas peruanas y extranjeras, así como publicar momentos con su familia.

Al parecer no todo era felicidad en su matrimonio, algo estaba sucediendo en la vida privada de Natalia y Sebastián debido a que miles de seguidores sentían que no estaban subiendo el contenido habitual.

Este domingo 8 de octubre, el tiktoker Ric La Torre publicó un video donde se ve al popular 'Chaz' besando apasionadamente a una mujer en una conocida discoteca de la capital. Según la información, la fémina sería una trabajadora del esposo de Natalia.

Tras ello, Sebastián Guerrero utilizó sus redes sociales para indicar que la información que circula "es falsa". Según su testimonio, él y Natalia están separados desde hace tiempo.

Comunicado de Sebastián Guerrero sobre su relación con Natalia Merino.

Asimismo, recalcó que la separación definitiva fue hace un par de días, y que supuestamente la decisión fue tomada en conjunto. Algo que fue desmentido por la propia influencer en su comunicado posterior.

"A pesar de ello, nos dimos cuenta que las cosas no estaban funcionando y el miercoles 27 de setiembre nos separamos nuevamente. Esta decisión fue conversada en conjunto y llegamos a la conclusión que lo mejor en este momento era hacer nuestra vida por separado", agregó.

Por otro lado, el popular 'Chaz' asegura que la decisión "mutua" fue tomada hace un tiempo, pero que no la dieron a conocer por tratar de preservar su privacidad como padres de una niña que acaba de cumplir un año de edad.

"Que esto no haya sido comunicado públicamente antes no quiere decir que la separación no haya sido oficial ya hace un tiempo. Les pido respetar nuestra privacidad"