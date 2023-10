¿Está enamorada? 'Fresialinda' sorprende al responder sobre su estado sentimental: "Nunca sola"

Fresialinda es una de las cantantes y compositoras de música vernacular más reconocidas en el Perú y hace poco, durante una entrevista fue consultada sobre su actual estado sentimental y sorprendió al revelar que por el momento no tiene una persona especial en su vida, pero tampoco está sola.

La intérprete de "No me caso" aclaró que está enamorada de la música, pues como se sabe ella lleva una larga trayectoria musical desde hace más de una década.

La cantante nacida en Tacna también fue consultada sobre si cabe la posibilidad que perdone una infidelidad, lo cual descartó completamente; además, confirmó que se encuentra grabando nuevos temas musicales.

"Nunca perdonaría una infidelidad, no creo en segundas oportunidades y no creo que las personas cambien (...) Ahora estoy enfocada en hacer composiciones propias; aunque también he grabado algunos covers, encuentro más interesante grabar mis propias creaciones", confesó.