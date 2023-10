¡Está misia! Samahara Lobatón revela motivo por el que Indecopi la multó y le embargó sus cuentas

Samahara Lobatón no deja de hacer noticias en los distintos programas de espectáculos a los que es invitada y esta vez durante su aparición en un conocido programa de entrevistas, reveló que no puede usar ninguna cuenta bancaria, ya que Indecopi le embargó todas y además, le puso una fuerte multa.

Como se recuerda, hace algunas semanas Youna acusó a la influencer de estar en bancarrota y deberla a muchas personas, incluso, contó que muchas veces lo ha llamado llorando para pedirle dinero; ante esto, la hija de Melissa Klug confirmó que no tiene dinero en sus cuentas y que, por ahora, quien maneja sus finanzas es Bryan Torres.

Según explicó la influencer, está usando la cuenta del amigo de Jefferson Farfán debido a que no tiene ninguna a su nombre porque Indecopi le embargó todas por un descuido en su trabajo por publicidad.

"Figura en la cuenta el nombre de Bryan, lo que pasa es que Indecopi me ha embargado mis cuentas porque no utilice un hashtag y mi multa es de una UIT y Bryan me ha prestado una de sus cuentas para que pueda ir metiendo ahí mi platita", detalló para 'Hablemos de Belleza'.