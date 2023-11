¡Está en problemas! Nicola Porcella es llamado "desvergonzado y cínico" por conductor mexicano

24/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella no la estaría pasando muy bien en México, ya que al parecer, habría encontrado a sus primeros detractores. Un conductor de un conocido programa de espectáculos charro, calificó de "cínico y desvergonzado" al ex participante de 'Esto es Guerra', además, dijo que le falta talento para muchas cosas.

Como se recuerda, el ex novio de Angie Arizaga se mudó a México tras quedar en segundo lugar en "La casa de los Famosos". Nicola ganó gran popularidad en tierras mexicanas debido al cariño que recibe de sus fans y rápidamente, inició proyectos como actor y presentador de TV.

Conductor destruye a Nicola Porcella

Gustavo Adolfo Infante, es el conductor mexicano que atacó a Nicola, esto después que el ex chico reality anunciara que uno de sus próximos proyectos está relacionado con el canto, lo cual no le pareció correcto a Infante, quién expresó abiertamente su descontento en televisión nacional.

"Que desvergonzado este cuate, no, el cinismo todavía, voy a grabar una canción y no canto. Cómo vas a grabar algo, pero no cantas, ese es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor y los ponen a actuar, no hay dirección", dijo en un inicio.

Enseguida, dejó entrever que Nicola solo estaría improvisando en varias cosas debido a la gran fama que ganó de forma repentina.

"Falta absolutamente todo, falta dirección, actuación, guion, todo. El cantante no es cantante y todavía el señor sale con el cinismo que nos va a ver la cara de idiota", concluyó.

Nicola se enfrenta a reportero mexicano

No es la primera vez que Nicola es cuestionado por la prensa mexicana, ya que hace algún tiempo se encontraba en un aeropuerto mexicano, cuando fue abordado por un reportero de "Chisme no like", quien le preguntó que tan cierto es que pediría muchos lujos y cosas extravagantes para firmar contratos.

Esto desató la incomodidad del amigo de Wendy Guevara, quien además de negar todo lo que el reportero estaba diciendo, le increpó por supuestamente por inventar cosas contra él.

"Eso lo has inventado tú no yo. Eso lo has inventado tú, yo no lo he inventado. Me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido una persona muy honesta, muy real, siempre he estado dispuesto a declarar y a decir las cosas, pero no me gusta que inventen cosas", respondió Nicola.

Es así que, Nicola ya ha tenido roces con la prensa extranjera, pues hace poco un conductor mexicano lo llamó "cínico y desvergonzado" por decir que grabará música sin siquiera saber cantar.