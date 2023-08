¡Están enamorados! Diego Rodríguez se luce en redes sociales junto a Janick Maceta

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de un viaje de trabajo a Tailandia, Janick Maceta y Diego Rodríguez volvieron a Perú y pocos días después, la ex reina de belleza oficializó su relación con el ex chico reality; sin embargo, él no había publicado nada junto a ella hasta ahora pero hace unas horas se mostró muy enamorado junto a Janick.

Las imágenes de Janick y Diego

Ayer, 20 de agosto, el modelo tomó su cuenta de Instagram para publicar dos fotos junto a la engreída de Jessica Newton; en la primera, ambos posaron en un selfie, donde Diego llevaba una sudadera negra y Janick posaba a su costado luciendo un anillo en el dedo, en la fotografía, ambos lucen sus imponentes miradas.

En una segunda foto, ambos están en el auto de Diego, pues se muestra una foto del timón y al costado Janick posando con un vaso de café que lleva su nombre.

Cabe resaltar que, ambas figuras han salido de una relación hace relativamente poco tiempo, pues Janick Maceta tuvo un largo y misterioso romance con Andrés Wiese, mientras que por su lado, Diego Rodríguez mantuvo un breve romance con la modelo e influencer Valery Revello, quien anteriormente fue la novia del futbolista Sergio Peña.

El perfil de Diego Rodríguez

Su nombre completo es Diego Rodríguez Doig y según de perfil oficial del Instagram, donde cuenta con más de 818 mil seguidores, es un creador digital enfocado a la moda, vida fitness, belleza, viajes y lifestyle; además, se puede observar en sus publicaciones, que es un gran amante de los deportes de aventura.

Sus fotografías también demuestran que le gusta la playa y practica surf en sus tiempos libres, pero su ocupación principal es ser modelo, ya que en sus redes sociales, muestra constantemente todas las colaboraciones que hace con diversas marcas nacionales e internacionales.

Sin embargo, Rodríguez llegó a la cima de la popularidad cuando ingresó al reality de competencia "Esto es guerra", donde su participación fue corta pero polémica debido a su relacionamiento con los demás integrantes del programa de América TV.

El también influencer ha sido relacionado con diversas figuras de la farándula nacional, siendo su relación con la ex participante de "El gran chef: famosos", Ale Fuller, la más llamativa. Según declaraciones de Diego, se arrepintió de haber dejado su relación con su expareja Lorena Celis para estar con Fuller.

Es así que, Diego Rodríguez Doig es el chico que ha logrado conquistar el corazón de Janick Maceta y ahora ellos se muestran muy enamorados en redes sociales.