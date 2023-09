¡Están enamorados! Romina Gachoy rompe en llanto EN VIVO tras sorpresa de Jean Paul Santa María

No se lo esperaba. Romina Gachoy fue invitada a un conocido programa de espectáculos matutino donde fue sorprendida por Jean Paul Santa María, quien grabó un emotivo video provocando que la modelo rompa en llanto EN VIVO; además, aseguró que el cantante está poniendo de su parte para recuperar la relación.

El integrante de la "Gran orqueta internacional" sorprendió al grabar un video en el que expresaba todo el amor que siente por su aún esposa, además, resaltó que le da gusto que esté retomando sus proyectos personales.

Asimismo, expresó que ama mucho a su esposa y resaltó que es una gran persona.

En medio de la inesperada sorpresa, Romina Gachoy no pudo ocultar su emoción y se puso a llorar EN VIVO, además, aseguró que Jean Paul aún necesita hacer algunos cambios para que su relación funcione.

"Me van a hacer llorar, es un momento muy sensible, no me gusta aflorar los sentimientos, tengo mucho guardado, tengo que ser fuerte con los chicos, para que lo vean bien. En este momento necesito estar decidida, necesito que él cambie, que le ponga atención real a las cosas que yo le vengo pidiendo hace tanto", afirmó en 'América hoy'.