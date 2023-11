¡Esto es guerra! Ducelia Echevarría asegura que tomará medidas legales contra Peter Fajardo

La exparticipante de 'Esto es Guerra', Ducelia Echevarría, aseguró que el productor de televisión, Peter Fajardo, la humilló en una reunión privada. Por ello, iniciará acciones legales contra la mente detrás del reality del canal 4.

En la última edición de 'Magaly Tv, La Firme', la modelo habló sobre su inesperada salida del reality 'Esto es Guerra', y compartió detalles sobre el trato que recibió en una fiesta celebrada el pasado fin de semana.

Como se recuerda, en un conocido programa de espectáculos se difundieron una imágenes donde se ve a la rubia y a su exjefe dentro de una vivienda. Esto llevó a que la sacaran del lugar sin su consentimiento, siendo evidente como el productor del reality de América Televisión le cerraba la puerta en su cara. Cabe mencionar que en dicha fiesta estaban otras figuras de la farándula local, como Andrea San Martín y Francesco.

Tras dicho momento, la exchica reality afirmó que se sintió humillada y denigrada como mujer por las supuestas palabras que le dijo Peter y Francesco, la expareja de Andrea San Martín. Debido a ello, Ducelia ha decidido tomar acciones legales en contra de su exempleador.

Ante lo sucedido, la actual conductora de Panamericana Televisión aseguró que se sintió muy mal luego de escuchar las groserías que le habría dicho su exprodutor.

"A mi me ha humillado, me han dicho palabras feas, en las que yo me he sentido mal, me he sentido denigrada como mujer y vulnerable, porque yo sentía que hablaban al rededor mio y cuando me quise ir empezó todo", asegurpo.