"Estoy harta": Selena Gómez anunció que borrará su cuenta de Instagram, ¿qué le pasó?

Son tiempos complicados para Selena Gómez. La exestrella de Disney confesó que borrará su cuenta de Instagram, manifestando un hartazgo y cansancio de las críticas que recibe en la red social.

Esto ocurre luego de la polémica desatada por no demostrar apoyo hacia sus fanáticos en Palestina, los cuales reclamaron fuertemente un pronunciamiento de la artista, como el que entregó al iniciarse la invasión en Ucrania.

Gómez, por su lado, se mostró cansada, indicando que se siente abrumada de ver tantos asesinatos en ambos bandos.

"Que haya personas siendo torturadas y asesinadas o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a todas las personas pero, en especial, a los niños. Mis palabras o u hashtag nunca van a ser suficientes. Sencillamente no puedo soportar que tantas personas inocentes resulten heridas. Me pone enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo, pero una publicación no lo va a conseguir. Con amor, Selena", escribió.